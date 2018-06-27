İstanbul'da şiddetli yağış

27 Haziran 2018

İstanbul'da saat 22.00'dan itibaren gece yarısına kadar şiddetli yağış ve dolu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü. Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

Araçlar zorlandı, uçuşlar aksadı

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde sürücüler araçlarını yol kenarına çekip yağışın dinmesini bekledi.

Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine su girmesini önlemek için kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı.

Bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, tahliye için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar geçici olarak aksadı.

AKOM'dan 2. uyarı

AKOM'dan saat 23.30 gibi yapılan yeni uyarıda, "Bir saat içerisinde yeni bir sağanak ve dolu yağışı etkili olacak. Yoğun yağışın Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nı etkilemesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

"Dikkatli ve tedbirli olunmalı"

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan kimi bölgelerde dolu yağdığı görüldü.

Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu