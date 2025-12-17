Meteoroloji son raporu yayımladı: Kıyılar rüzgara teslim olacak! 17 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde sabah ile gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

Kıyılarda rüzgar etkili olacak

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve kıyı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi; Akdeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olması tahmin ediliyor.