Meteoroloji son tahminini yayımladı: Bazı iller için alarm verildi

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların özellikle Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdüreceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Antalya'da 44, Şanlıurfa'da 42, Diyarbakır'da 41, Manisa'da 40, Mardin ve Siirt'te 39, İzmir, Muğla ve Denizli'de ise 38 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul'da hava sıcaklığının 34 derece olması beklenirken, akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ankara'da 33 derece, Bursa'da ise 36 derece ölçülmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise yurt genelinde kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.