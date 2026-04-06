Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz için zirai don alarmı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için zirai don uyarısı geldi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklık düşüşüne bağlı riskin artabileceği belirtildi.

800 metre üzeri için risk vurgusu

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşeceği ifade edildi. Bu durumun özellikle 800 metre ve üzerindeki alanlarda orta, yer yer ise kuvvetli zirai don ihtimalini beraberinde getirdiği bildirildi.

Açıklamada, riskin perşembeyi cumaya bağlayan gece itibarıyla başlayacağı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı perşembeyi cumaya bağlayan geceden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."