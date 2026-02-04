Meteoroloji uyardı: Doğu’da kar, Batı’da sıcaklık artışı! 4 Şubat 2026 hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre, ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağış, don ve buzlanma...

Gece saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde de sağanak yağış geçişleri beklenirken, doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıkları bazı kesimlerde artacak

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artması, doğu bölgelerde ise 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın ise doğu kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.