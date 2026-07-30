Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
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Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA