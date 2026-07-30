Google Haberler

Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji uyardı: Marmara Denizi'nde fırtına etkili olacak

Marmara Denizi'nin güneyinde yarın öğle saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Hasat öncesi ilk fındık satışta: Kilosu 200 liradan alıcı buluyorHasat öncesi ilk fındık satışta: Kilosu 200 liradan alıcı buluyorYaşam
Balıkçılar yeni sezondan umutlu: "40 yıldır ilk kez böyle bir tablo görüyoruz"Balıkçılar yeni sezondan umutlu: "40 yıldır ilk kez böyle bir tablo görüyoruz"Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar