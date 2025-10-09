Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava sistemi nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyrediyor. Yetkililer, bu serin havanın hafta sonunu da kapsayacak şekilde önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesini bekliyor.

Kuvvetli yağışlar için alarm verildi

Özellikle Batı Karadeniz ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı şeritleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. Yağışların etkili olacağı başlıca iller Zonguldak, Bartın ve Düzce'nin kuzey ilçeleri olarak gösteriliyor.

Pazar günü ise tehlike boyutu artıyor. MGM, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların şiddetini daha da artıracağını tahmin ediyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları "sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini" belirterek uyardı.

Yağışlı sistem Türkiye'yi terk ediyor

Bölgesel yağış tahminlerine göre, yarın (Cuma) Karadeniz'in genelinde sağanak bekleniyor. Cumartesi günü yağışların Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerine yayılacağı bildirildi.

Pazar günü, yağış sistemi Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklarla etkili olduktan sonra, haftanın başlangıcında sistemin ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.

Büyükşehirlerde hafta sonu hava durumu

Türkiye'nin üç büyük metropolünde beklenen hava koşulları ise şöyle:

İstanbul: Cumartesi günü yağmur beklentisi var. Hafta sonu hava sıcaklığı 19 ila 20 derecelerde seyredecek.

Ankara: Gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler gözlenirken, Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte hava sıcaklığının 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Ege'nin incisinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının da 23 ila 24 derece civarında olacağı belirtiliyor.