Meteoroloji uyardı: Üç bölgede yağış alarmı, kar geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinde de aralıklı yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Bazı illerde kuvvetli kar bekleniyor

Meteoroloji, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülebileceği uyarısında bulundu. Bu bölgelerde ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Toz taşınımı bekleniyor

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği ve görüş mesafesini azaltabileceği ifade edildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış ve yoğun kar beklenen bölgelerde vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.