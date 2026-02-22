Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor, kar kapıda

Meteoroloji verilerine göre bugün kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 6-9 derece azalacak, yeni haftada iç ve doğu bölgelerde yağışların kara dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamı ile Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı başta olmak üzere Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep ve Siirt çevreleri ile Van’ın kuzey ilçelerinde yağış görülecek.

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi ile Hatay, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacak. İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde ise kar yağışı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, gün içinde Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.