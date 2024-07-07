Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen üç bölgeyi uyardı: Aşırı sıcaklar geliyor, dikkat!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini aşırı sıcaklara karşı uyardı. Prof. Dr. Şen, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda “Aşırı sıcaklar” geliyor derken “5-6 gün devam edecek. 11.00 - 16.00 saatlerinde dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Orhan Şen; Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlara “Bol su tüketin, açık renk, bol giysiler giyin, gözlük ve şapka takmayı unutmayın” çağrısı yaptı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Şen, orman yangı riskine de dikkat çekerken “Aracınızda ve orman kenarında sigara içmeyin” dedi.