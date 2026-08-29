Meteoroloji yurdun büyük bir bölümünü uyardı: Sağanak tüm yurdu saracak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde çok bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışında Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in batısı, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Samsun ve Ordu için şiddetli yağış uyarısı

Orta Karadeniz’de etkili olacak yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat’ın kuzeyinde metrekareye 25 ila 60 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.

Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında ise yağış miktarının metrekarede 51 ila 100 kilograma ulaşarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olabileceği bildirildi. Yağışların 30 Ağustos Pazar akşamına kadar etkili olması beklenirken sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı uyarı yapıldı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek

Yurt genelinde düşen hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul’da 27, Ankara’da 25, İzmir’de 34, Antalya’da 35, Adana’da 31, Diyarbakır’da 32 ve Trabzon’da 25 derece olması bekleniyor.

Rüzgâr fırtınaya dönüşecek

Rüzgârın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla’nın iç kesimlerinde rüzgârın saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Van, Hakkâri, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis’in güney ve doğusunda ise rüzgârın yer yer saatte 80 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esebileceği bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Güneydoğu’da toz taşınımı bekleniyor

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu genelinde toz taşınımının etkili olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.