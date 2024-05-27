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Meteoroloji'den 13 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada özellikle yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Cuma gününden itibaren yağışlı hava sisteminin yurdu terk etmesiyle sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Haber Merkezi
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Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yer yer bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta başında başlayacak yağışlar hafta ortasına kadar devam edecek.

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 ili sarı kodla uyardı. Aksaray, Çorum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Niğde, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Hava sıcaklığı pazartesi ve salı günü mevsim normallerinin altında olacak. Perşembe ve cuma günü yağışlar yurdun büyük kısmını terkedecek.

Cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak 

Ankara ve İstanbul'da yer yer sağanak geçişleri olacak. Ankara’da özellikle bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, salı ve çarşamba günü yağış beklenmiyor.

İstanbul’da sadece salı günü yerel sağanak tahmin ediliyor. İzmir’de yağış beklenmiyor parçalı ve bulutlu bir hava olacak.