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Meteoroloji'den 15 il için uyarı! işte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 15 kentte sağanak bekleniyor. Meteoroloji bu 15 kent için turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 15 kentte sağanak bekleniyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:

Adıyaman

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Batman

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diyarbakır

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Elazığ

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Gaziantep

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Hakkari

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hatay

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Kilis

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Malatya

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Mardin

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Osmaniye

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Siirt

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şanlıurfa

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Şırnak

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 

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