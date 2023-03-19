Meteoroloji'den 15 il için uyarı! işte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 15 kentte sağanak bekleniyor. Meteoroloji bu 15 kent için turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 15 kentte sağanak bekleniyor.
Meteoroloji turuncu ve sarı kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan iller:
Adıyaman
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Batman
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diyarbakır
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Elazığ
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Gaziantep
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Hakkari
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hatay
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kahramanmaraş
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Kilis
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Malatya
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Mardin
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Osmaniye
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Siirt
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Şanlıurfa
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
Şırnak
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.