Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu alarm: Bayram tatili boyunca hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde ggörüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

Hakkari, Şırnak ve Van...

Bayram boyunca hava nasıl olacak?

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili boyunca havanın genellikle parçalı bulutlu, yarın ise çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi'nde hafta başından itibaren parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova çevrelerinin yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Bölge genelinin bugün parçalı bulutlu olacağı, Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın birinci günü bölge genelinin parçalı bulutlu, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıklar

İstanbul'da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava öngörülüyor.

Mega kent için en düşük ve en yüksek sıcaklıkların pazar 11 ila 17, pazartesi 10 ila 19, salı 9 ila 20, çarşamba 10 ila 21, perşembe 10 ila 22, cuma 11 ila 24 derece olması bekleniyor.