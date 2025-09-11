Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların Kars, Ardahan ve Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğuda sıcaklıklar biraz düşerken, rüzgar ise bazı bölgelerde kuvvetli esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
📆11 Eylül 2025 Perşembe— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 11, 2025
☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ACCxn4J2si
Sıcaklık kuzey kesimlerde biraz düşecek
Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyden, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzeyden, Hakkari çevrelerinde ise güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey, Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık