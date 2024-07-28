Meteoroloji’den 5 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Tokat, Sivas ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerde hava durumu nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. EDİRNE 19°C, 36°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL 22°C, 33°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ 20°C, 34°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ 21°C, 32°C Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık İZMİR 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık MANİSA 24°C, 38°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 25°C, 40°C Az bulutlu ve açık ANTALYA 27°C, 39°C Az bulutlu ve açık HATAY 25°C, 37°C Az bulutlu ve açık ISPARTA 16°C, 31°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Pazar) Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. ANKARA 17°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI 16°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 17°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS 14°C, 26°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU 14°C, 29°C Parçalı bulutlu DÜZCE 18°C, 31°C Parçalı bulutlu SİNOP 21°C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK 19°C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA 20°C, 30°C Parçalı bulutlu ARTVİN 17°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN 22°C, 31°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON 21°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. ERZURUM 12°C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS 12°C, 22°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA 18°C, 33°C Parçalı bulutlu VAN 16°C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık ANTEP 23°C, 37°C Az bulutlu ve açık SİİRT 26°C, 37°C Az bulutlu ve açık URFA 26°C, 37°C Az bulutlu ve açık