Meteorolojiden 5 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta Kocaeli'nin Çayırova, Gebze, Dilovası, Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde, yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca Çankırı ve Çorum çevreleri ile Kastamonu'nun güneyi ve Ankara'nın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.