Meteoroloji’den çöl tozu uyarısı: Türkiye’yi saracak, nefes almak zorlaşacak

Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu bir seyir izlerken, bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar ve kritik uyarılar öne çıkıyor. Özellikle iç kesimler ile güneybatı bölgelerinde bulutluluk artarken, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar mevkiinde yerel sağanak geçişleri görülecek.

Yerel sağanaklar etkili olacak

Günün ilerleyen saatlerinde Ankara’nın kuzeyi, Çankırı çevresi, Bolu’nun doğusu ve Karabük’ün güney kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak kısa süreli ve yerel olması öngörülüyor.

Güneyde toz taşınımı uyarısı

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı özellikle Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında etkili olacak. Yetkililer, hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Çığ riski sürüyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklerin de sürdüğü ifade ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara ve Ege genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, Ege’nin güney kıyılarında gece saatlerinden itibaren bulutluluk artacak. Akdeniz’de Toroslar kesiminde kısa süreli yağışlar görülebilecek. İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanaklar dikkat çekerken, Karadeniz genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmezken, doğu kesimlerde çığ riski ve güneyde toz taşınımı öne çıkıyor.