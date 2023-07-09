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Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı

Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanaklar sürerken, Doğu Karadeniz için bir uyarı daha yapıldı.

Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın pazartesi öğlen saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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