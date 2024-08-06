Meteoroloji'den iki bölge için yağmur uyarısı: Saat verildi, gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu nasıl olacak?

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AFYON °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık