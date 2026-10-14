Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Şiddetli yağış devam edecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımına karşı uyarıda bulundu. Marmara'dan Ege'ye, Akdeniz'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışların Marmara'da Bilecik dışında bölge genelinde, Ege'nin batısında, Adana ve Düzce çevrelerinde, Isparta ve Burdur'un güneyinde, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya ve Muğla çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bilecik dışında bölgenin büyük bölümünde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Kentte günün en yüksek sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

Bursa'da sıcaklığın 23, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 13 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Antalya ve Muğla'ya şiddetli yağış uyarısı

Ege Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli, Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İzmir'de sıcaklığın 21, Manisa'da 19, Denizli ve Muğla'da 17 derece olması öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi'nde de yağışlı hava etkisini gösterecek. Adana çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Isparta ve Burdur'un güneyinde kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana'da yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgar 80 kilometre hıza çıkacak

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için de uyarıda bulundu.

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgarın hızının yer yer saatte 40 ila 80 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da sağanak etkili olacak

İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara ve Eskişehir'de sıcaklığın 20, Çankırı'da 22, Konya'da ise 18 derece olması tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de Düzce için uyarı

Batı Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Düzce çevrelerinde yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise Doğu Karadeniz kıyıları dışında bölgenin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun ve Amasya'da yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin edilirken, Rize ve Trabzon'da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yağış

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Malatya, Kars ve Van'da gün içinde veya gece saatlerinden itibaren yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da da bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olacağı öngörülüyor.

İki bölgede toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için ayrıca toz taşınımı uyarısında bulundu.

Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, doğu kesimlerde ise 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.