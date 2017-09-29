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Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu uyarısı

Meteoroloji, hafta sonu İstanbul'da çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu uyarısı
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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da yarın Avrupa, pazar günü Anadolu yakasında ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde de yarın sağanak etkili olacak. Yağışların özellikle Vize, Demirköy, Saray ve Çerkezköy'ü içine alan doğu ilçelerinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Çanakkale'nin doğusundaki Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ile Balıkesir'in kuzeyindeki Erdek, Bandırma ile Gönen ilçelerinde de hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor.

Bu bölgelerdeki vatandaşların, ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

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