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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya için yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde beklenen gök gürültülü sağanağın, Trakya ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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