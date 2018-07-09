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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Nallıhan, Beypazarı) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 33 
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 31 
Samsun: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28 
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28 
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 32 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 

Kaynak: İHA

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