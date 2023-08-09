Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış bekleniyor

İstanbul'da bugün yağış etkili olacak. Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.