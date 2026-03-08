Meteoroloji’den kritik uyarı: 5 il için sarı kodlu kar alarmı! Hangi illerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde

Yetkililer, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ancak Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli, saatte 30 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.