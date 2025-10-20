Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkili olacağını, birçok bölgede ise gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini bildirdi.

Buna göre; Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek.

Kuvvetli yağış Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Vatandaşların, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.