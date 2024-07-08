Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 12 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
Son verilere göre hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Raporda, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon ve Giresun'da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Samsun'un doğusunda yerel kuvvetli, Ordu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
Meteoroloji, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.