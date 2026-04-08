Meteoroloji'den uyarı geldi: Bir yanda sağanak bir yanda don

Türkiye, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olurken; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş çaplı yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve kar etkisi genişliyor

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin edilirken, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgar 60 km/saat hıza ulaşacak

Rüzgarın Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden; Akdeniz’in doğusu ile iç kesimlerde ise güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Yer yer 40-60 km/saat hızlara ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Sıcaklık düşüyor, zirai don riski artıyor

Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı belirtilirken, bu düşüşle birlikte zirai don riski de gündeme geldi. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde hafif; Perşembe gecesinden itibaren ise İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli don bekleniyor. Uzmanlar, Cumartesi gününe kadar sürecek risk nedeniyle üreticilerin tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Çığ ve kar erimesi tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı heyelan ve su baskını riskine karşı da uyarı yapıldı.

Büyük şehirlerde hava durumu

İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Ankara’da 10 dereceye kadar düşen sıcaklıklarla birlikte aralıklı sağanak beklenirken, İzmir’de öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak görülecek.