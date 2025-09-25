Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! 11 il için sarı kod verildi, İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu, Yarın hava nasıl olacak? 26 eylül cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Marmara'nın kuzey bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise yağışlar devam edecek. Ülkenin iç ve güney bölgelerinde ise güneşli ve açık bir hava hakim olacak.

Marmara'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yarın ve 27 Eylül Cumartesi günü İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu durum nedeniyle vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin bu olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı kodlu uyarı verdiği iller ise şu şekilde sıralandı: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova.

Hava sıcaklıkları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Marmara ve Karadeniz'de 17-25 derece arasında seyreden sıcaklıklar, İç Anadolu'da 23-27 derece, Ege ve Akdeniz'de ise 30 derecenin üzerine çıkacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 22-33 derece aralığında seyredecek.

Hava 3 büyükşehirde nasıl olacak?

Üç büyükşehirde ise hava durumunun İstanbul'da en düşük 19, en yüksek 24 derece ve yağışlı, Ankara'da en düşük 12, en yüksek 24 derece ve parçalı bulutlu, İzmir'de ise en düşük 18, en yüksek 30 derece ve güneşli olacağı tahmin ediliyor.