Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'ne kaç gün kaldı, hangi gün?
Mevlid Kandili için gün sayılıyor. Müslümanlar bu hayırlı gecede ibadet yapmak için can atarken hızlanan soru ise "Mevlid Kandili ne zaman" oluyor.
İslam alemi Mevlid Kandili'ni idrak etmeye hazırlanıyor. Müminler bu hayırlı geceyi kaçırmak istemiyor. Tam tarih konusunda bilgi almak isteyenlerin başvurduğu soru "Mevlid Kandili ne zaman" şeklinde...
2026 Mevlid Kandili ne zaman?
Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448 tarihine denk gelen Mevlid Kandili, miladi takvimde 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.