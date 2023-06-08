MGK bildirisinde mülteci mesajı! Gönüllü geri dönüş için uluslararası işbirliği önemli

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkenin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Toplantıda, Türkiye'nin geride bırakılan yüzyılda karşı karşıya kaldığı sınamaların, milletin demokrasiye olan inancı ile istiklal ve istikbal mücadelesindeki azmini keskinleştirirken devletin temellerini daha da sağlamlaştırdığı belirtildi.

Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde de ülkenin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılmasına devam edileceği vurgulanan bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu aktarıldı.

Suriyeli mültecilerin dönüşü

Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin, terör örgütlerinden temizlenmesiyle mümkün olacağına işaret edilen bildiride, çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönerek hayatlarını huzur ve refah içinde idame ettirebilmesi için gösterilen gayretlere katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildiği ifade edildi.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecindeki ilerlemeden memnuniyet duyuluyor"

Bildiride, Kosova'da artan gerilimin, bölgedeki hassas dengeleri bozabilecek bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi maksadıyla diyalog ve istişare süreçleri devam ederken, Türkiye'nin bölgeye verdiği desteğin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Toplantıda, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulduğu aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog

"Türkiye'nin, çatışmalara son verilerek barış görüşmelerine başlanması ve küresel gıda güvenliğinin sağlanması çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu ifade edilmiş, hakkaniyete uygun bir çözümün hem Kafkasya'da kalıcı barışın tesisine esas teşkil edeceği hem de küresel istikrara önemli katkılar sağlayacağına işaret edilmiştir.

Sudan'da barış ve istikrar

Sudan'da çatışan taraflar, bir an evvel kalıcı ateşkes ilan ederek geçiş sürecinin kazanımlarını korumaya ve meseleleri uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturmaya davet edilmiş, Türkiye'nin Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altı çizilmiştir."