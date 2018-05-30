MGK'da seçim güvenliği ve terör görüşüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sona erdi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride seçim güvenliğinin ve terör konularının görüşüldüğü bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ana başlıklarının terörle mücadele ile seçim güvenliği olduğu bildirildi.
MGK toplantısı sonrası bildiri yayımlandı.
MGK bildirisinde, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.
Bildiride, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.
Bildiride, Ege ve doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.
Bildiride, Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi.
Kaynak: AA