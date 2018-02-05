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MHP Kars Belediye Başkanı'nın istifası istendi

MHP'li Durmaz, "Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiştir." dedi.

MHP Kars Belediye Başkanı'nın istifası istendi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partiden istifasının istendiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur." dedi. 

Kaynak: İHA

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