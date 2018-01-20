MHP Kızılcahamam'da kampa girdi
MHP'nin Kızılcahamam'da başlayan ve 2 gün sürecek kampında Türkiye'nin gündemindeki siyasi konular görüşülecek.
MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Grubu ortak toplantılarının yapılacağı kampta, öncelikle Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.
Kampta, toplantılar çerçevesinde, "Meclis'te MHP'nin faaliyetleri, ekonomik gelişmeler, dış politika ile Suriye, Irak meselesi ve terör" konularında sunumlar yapılacak.
Kampın ilk günündeki toplantılar basına kapalı gerçekleşiyor.
Kızılcahamam kampı, yarın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ile sona erecek.
Kaynak: AA