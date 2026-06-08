MHP Konya il ve ilçe yönetimleri feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Konya'daki il ve ilçe teşkilatlarının parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini duyurdu. Yalçın, alınan kararın ardından Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığını açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Konya teşkilatında yeni bir yapılanmaya gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Konya il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.
Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda alındığını belirtti. Açıklamada, Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün getirildiği ifade edildi.
Semih Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."