MHP lideri Bahçeli'den fon soruşturması mesajı: Herkesi suçlamak yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, fon soruşturması üzerinden yapılan değerlendirmelere tepki göstererek, hukuki süreç tamamlanmadan yöneltilen suçlamaların yanlış olduğunu belirtti.

Muhalefetin soruşturmaya ilişkin tutumunu eleştiren Bahçeli, henüz hukuki araştırmalar tamamlanmadan yapılan yorumların doğru olmadığını vurguladı.

"Biraz sabırlı olmalarında fayda var"

Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından farklı siyasi çevrelerden çeşitli açıklamalar yapıldığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayışı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta. Henüz hukuken araştırılmadan, sorgulamalar yapmak bir siyasi maiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında fayda var. İftira, yalan ve dolana fırsat tanır. Muhalefet ne olduğu belli olmadan suçlama yapıyor. Herkesi suçlamak yanlıştır. Suçlarken dikkat edilmeli, suç varsa gereği yapılmalı."