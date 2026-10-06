Devlet Bahçeli'den 'seçim' çağrısı: Tarih vererek duyurdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesini istediklerini belirterek, yeniden adaylığının önünü açacak formülü açıkladı.

Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin uygun zamanda ve mümkün olan en geniş mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alması gerektiğini söyledi. Seçimlerin ise 2028 yılı içinde yapılabileceğini ifade etti.

Erdoğan'ın yeniden adaylığını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk ve ortaya koyduğu liderliğe dikkat çeken Bahçeli, Erdoğan’ın bir dönem daha görev yapmasının Türkiye ve bölge açısından faydalı olacağını savundu.

Bahçeli, “Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması arzumuz ve talebimizdir” dedi.

Anayasa'nın 116. maddesine işaret etti

Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusunda Anayasa’nın 116. maddesine işaret eden Bahçeli, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir kez daha aday olunabileceğini hatırlattı.

Bahçeli, Meclisin nitelikli çoğunlukla seçimlerin yenilenmesi yönünde karar almasının Erdoğan’ın yeniden adaylığını mümkün kılacağını belirtti.

Seçimler için 2028'i işaret etti

MHP’nin bu konudaki tutumunu açıklayan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinde uygun zamanda ve azami mutabakatla seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Meclis kararıyla yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içerisinde yapılmasını önererek, bunun 'istikrar ve öngörülebilirliği' zedelemeyeceğini kaydetti.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimiz, 2028’i bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede, hedef saptırmaya yönelik girişimler son bulmalı, adaylık netleşmeli, acımasız rekabet şartlarında dünya gerçekleriyle yüzleşilmelidir. Cumhurbaşkanıyla birlikte kuşkusuz ki Meclisteki milletvekili çoğunluğu da Cumhur İttifakında olmalı, denge ve denetleme mekanizmasının daha sağlıklı işleyebilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi yasamada temsil gücünü mutlaka artırmalıdır. Çünkü MHP güçlü ise Türkiye güvende olacaktır. MHP güçlü ise milli birliğimiz ve kardeşliğimiz pekişecek, milletimiz huzur bulacaktır. Bu sebeple Yasamaya ilişkin hedefimiz nettir ve şunlardır:

Birincisi “Temsil gücüdür”.Bu çerçevede oy oranımızı artırmak, milletvekili sayımızı çoğaltmak, Türkiye’nin birinci partisi olmaktır.

İkincisi “Kurumsal güç”tür.Yasama organının kurumsal yapısı içinde, yönetim organlarında daha fazla görev almak, daha etkin hale gelmektir.

Üçüncüsü ise “Siyasal güç”tür. Bu şekilde yasama faaliyetlerinde ve politika belirlemede daha etkin ve belirleyici olmak, Partimizin stratejik hedeflerini, ekonomik ve sosyal politika önceliklerini hayata geçirmektir.

"Yürütmede Erdoğan, Yasamada MHP"

Bu çerçevede, Türkiye’nin şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki 5 yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum:

“Yürütmede Erdoğan, Yasamada MHP; Türkiye’de Cumhur İttifakı, dünyada Türk Asrı”. Bu formül, yürütmenin güçlü olduğu kadar yasamanın da güçlü, denetleyici, üretken ve belirleyici olması gerektiğine ilişkin stratejimizin ve küresel güç olma azmimizin ifadesidir. Dünyanın belirsizliğe sürüklendiği bir dönemde Türkiye’nin ihtiyacı istikrardır."