MHP lideri Devlet Bahçeli'den Osman Kavala çıkışı: Sipariş süreç ilerletilmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Meclis'te grup toplantısı düzenledi. Bahçeli'nin gündeminde, 2 bin 380 gündür Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala vardı.

MHP lideri, hiçbir organnın mahkemelere emir verip tavsiyede bulunamayacağını belirterek "Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez" dedi.

Yargıya talimat vermenin suç olduğunu anımsatan Bahçeli, "Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir" ifadesini kullandı.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım. Özel, kara propogandaya kulak asmasın. Avrupa istedi diye şerefimizi iki paralık mı edelim?"

Selvi'yi eleştirdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin 2 Mayıs'taki 'Erdoğan-Özel görüşmesine damga vuracak Kavala dosyası' başlıklı yazısından alıntı yapan Bahçeli şunları söyledi: "Emin olunuz, bunları kaleme alan şahıs doğrudan doğruya Osman Kavala serbest bırakılmalıdır dese en azından daha tutarlı ve omurgalı bir açıklama yapmış olurdu. Devletin üç unsuru vardır. İlki millet, ikincisi ülke, üçüncüsü de egemenliktir. Bunların dayanağı da hukuktur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Suç 'eski sistemde işlendi, yeni sistemde geçersizdir' demek, devleti ve milleti bilmeyen, bilse de hasıraltı eden tetikçilerin ve kimliksizlerin harcıdır."

'Üç-beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti'

MHP lideri Bahçeli, 1 Mayıs'ta grupların Taksim Meydanı'na çıkmasına izin verilmemesi üzerine çıkan olaylara da değindi.

Bahçeli şunları dile getirdi: "Tatlı su kurnazlarını tanıyor, biliyor ibretle takip ediyoruz. Tıpkı ağa babaları Marks gibi tek bir fabrikaya girmemiş bu güruhun aklı ipotekli, vicdanı tutsaktır. Sadece görevini yapan polise düşmanca saldıranlar bilin ki Haçlı kalıntısıdır. Emek gücü bir kişinin çalışma ve mal üretme kudretidir. Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim'e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim'in ne alakası vardır. Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti. Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir."

İttifak mesajı

MHP lideri, AK Parti'yle ittifaklarına dair "MHP ve Cumhur İttifakı şer sahiplerine müsaade etmeyecek sonuna kadar direnecektir" dedi.

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetine dair iddianemye ise şu yorumu yaptı: "MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz."