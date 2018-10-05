MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı

05 Ekim 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye katıldıkları iddia edilen, aralarında görevden alındığı açıklanan MHP Üsküdar İlçe Başkanının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akşener'in konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, grubun içinde yer aldıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından görevden alındığı açıklanan MHP Üsküdar İlçe Başkanı H.A'nın da bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ile "tehdit" suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, dün 23.15 sıralarında 35-40 kişilik bir grubun Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin önünde toplanarak slogan attığının ihbar edilmesi üzerine "2911 sayılı kanuna muhalefet" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'ne verilen talimat doğrultusunda sosyal medyaya yansıyan video kayıtları ile olay mahallinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek şüphelilerin tespit edilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, şu ana kadar kimliği belirlenen 12 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında kimlik tespiti ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA