MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.

Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.