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MHP'deki görevden almaya AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan'ın görevden alınmasına ilişkin, "Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum" dedi.

MHP'deki görevden almaya AK Parti'den ilk yorum
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Sefer Aycan'ı görevden alması sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de yaptığı açıklamasında konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Amaç dışı bir şey söyledi. Sayın Devlet Bahçeli de ittifak konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstererek bu kararı vermiştir diye düşünüyorum." 

Bahçeli, yardımcısını görevden aldıBahçeli, yardımcısını görevden aldı

 

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