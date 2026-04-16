MHP'den bir kentte daha fesih kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 10 gün önce MHP İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının genel merkez kararı ile feshedildiğini açıklamıştı. Bir fesih kararı daha Kütahya için geldi.

Yalçın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."