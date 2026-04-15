MHP İstanbul'da yeni il yönetimi belli oldu
MHP’de geçen hafta İstanbul il yönetimi ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesinin ardından, İl Başkanlığı görevine atanan Volkan Yılmaz’la birlikte yeni il yönetimi de netleşti.
Yeni yönetim kurulu üyeleri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından açıklandı.
Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun.”