MHP'nin 2 ildeki itirazları kabul edilmedi

29 Haziran 2018

MHP Aydın İl Başkanlığının 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonucuna itiraz talebi, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Karara ilişkin açıklamada bulunan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, haklarını Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) arayacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreci yakinen takip ettiğine dikkati çeken Pehlivan, "YSK'dan hak ettiğimiz sonucu alacağımıza ve Aydın'dan Ankara'ya bir milletvekili göndereceğimize inancımız tamdır. YSK'den çıkacak sonuca saygılıyız ve uymak durumundayız." dedi.

Seçimlerin ardından MHP İl Başkanlığınca il genelinde ilçe seçim kurullarına başvuru yapılarak sonuca itiraz edilmiş ve bu talepleri reddedilmişti. İlçe seçim kurullarının talepleri reddetmesinin ardından İl Seçim Kuruluna itiraz talebinde bulunulmuştu. Kesin olmayan sonuçlara göre, Aydın'dan AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti de 1 milletvekili çıkarmıştı.

Öte yandan MHP Niğde İl Başkanlığınca merkez ilçe, Bor, Ulukışla ve Altunhisar'daki milletvekili seçim sonuçlarına yapılan itiraz da, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, MHP İl Başkanlığı, merkez ilçedeki milletvekili sonuçlarına yaptığı itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedilmesinin ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Dilekçede, Niğde merkez ile Bor, Altunhisar ve Ulukışla ilçelerindeki geçersiz oyların yeniden sayılması talep edildi.

Dilekçeyi değerlendirmeye alan kurul, itirazı reddetti. Milletvekili seçimlerinde Niğde'de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkarmıştı.

Kaynak: AA