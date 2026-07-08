Miçotakis'ten Türkiye ve F-35 sitemi: NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı

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Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına ilişkin verdiği mesajların bölgedeki dengeleri etkileyip etkilemeyeceği soruldu.

"Yorum yapmayacağım"

Miçotakis, bu soruya doğrudan değerlendirme yapmaktan kaçınarak, "Dünkü açıklamalarıyla ilgili olarak, Trump'ın ve Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağım" dedi.

Bununla birlikte NATO'nun temel ilkelerine işaret eden Miçotakis, "Bir ittifak, temel prensipler ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde gerçekleşmeli ve yaşamalıdır" ifadelerini kullandı.

"NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı"

Yunanistan'ın güvenlik kaygılarına da değinen Miçotakis, "Ülkem hâlâ açık bir savaş tehdidiyle karşı karşıyayken... bütün NATO müttefiklerinin hassasiyetleri dikkate alınmalı. Çünkü sonuçta biz bir savunma ittifakıyız" diye konuştu.

Sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Miçotakis, "Tüm bu noktaların iyi komşuluk çerçevesinde ve iş birliği çerçevesinde çözülebileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.