Milas Belediyesine 13 ilde operasyon: Belediye başkanı ve oğlu dahil 29 gözaltı

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, belediye üzerinden sahte iş deneyim belgeleri düzenlendiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

34 şirketin ihale evrakları incelemeye alındı

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 34 farklı şirket tarafından 35 sahte ihale evrakıyla Milas Belediyesi'ne başvuru yapıldı. Bu başvurular sonucunda 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin belediye tarafından onaylandığı belirlendi.

Bilirkişi incelemesinde, farklı şirketlere ait belgelerde benzerlikler ve tutarsızlıklar tespit edildi.

Şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu, SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü belirlendi. Ayrıca mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına karşın sicil numaralarının farklı olduğu kaydedildi.

Belgelerde kopyalanmış imzalar tespit edildi

İncelemelerde, bazı belgelerde aynı kişilerin isimleri bulunmasına rağmen imzalarının farklı olduğu, banka dekontlarında ise rakamla ve yazıyla belirtilen tutarların birbirini karşılamadığı ortaya çıktı.

Farklı şirketler adına hazırlanan iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta düzenlendiği, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihler yer almasına rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda, bazı isim ve imzaların kopyalanarak çoğaltıldığı ve belgelerin organize biçimde hazırlandığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Sahte evraklarda 2,5 milyar lirayı aşan ihale bedeli

Soruşturma kapsamında, gerçekte gerçekleştirilmediği halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu belirlendi.

Kamu İhale Kurumundan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, sahte iş deneyim belgelerini kullandığı belirtilen 8 şirketin, kamu ihaleleri dahil toplam 25 ihaleye katıldığı tespit edildi.

Bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira olduğu, şirketlerin söz konusu belgeleri kullanarak doğrudan veya dolaylı şekilde 342 milyon 880 bin liralık sermaye artırımına gittiği bildirildi.

Belediye başkanı ve oğlu da şüpheliler arasında

Soruşturma kapsamında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Muğla merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da toplam 35 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 29 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.