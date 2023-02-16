  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Millet İttifakı'ndan 'deprem' toplantısı
Takip Et

Millet İttifakı'ndan 'deprem' toplantısı

Millet İttifakı, 18 Şubat günü "deprem" gündemiyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının 18 Şubat'ta "deprem" gündemiyle bir toplantı yapacakları bildirildi.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, 18 Şubat Cumartesi saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde "Deprem Özel" gündemli bir toplantı gerçekleştirecekleri belirtildi.

Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

Türkiye Haberleri

Israir, Türkiye uçuşlarına yeniden başladı
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem

Deprem Haberleri

AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye deprem