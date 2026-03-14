Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerine sözleşmeli personel olmak isteyenler 02.03.2026 – 06.03.2026 tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Gözler sonuçlara çevrilirken MEB beklenen duyuruyu geçti.

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama Merkezlerine sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

Sonuç sorgulama için aşağıdaki linke tıklayınız

Yerleşme sonucunda istenilen belgeler

a. Aşçı, Kat Görevlisi ve Destek Personeli (yardımcı hizmetler) adayları için MEB onaylı Hijyen elgesi.

b. Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve fotokopisi, özel artlarda belirtilen sağlık kurulu raporu.

c. Şoför adayları için C sınıfı sürücü belgesi ve fotokopisi, SRC-2 belgesi ve fotokopisi, geçerli psikoteknik belgesi.

d. Kaloriferci adayları için MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası.

e. Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.

f. 2024 KPSS sonuç belgesi.

g. 2 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş).

h. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisi.

i. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Askerlik Durum Belgesi.

j. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu Adli Sicil Kayıt Belgesi.

k. e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Hizmet Dökümü Belgesi.

l. Sağlık Kurulu Raporu.

m. Mal Bildirim Formu.

n. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.