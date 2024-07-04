Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücreti açıklaması (Bedelli askerlik ücreti ne kadar?)

Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranıyla yılda 2 kez belirleniyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,3 zam alacak. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 852 TL'ye çıkmış oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücretiyle ilgili açıklama geldi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, "Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını hatırlatarak, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" dedi.